Madre buscadora pide tregua de paz a organizaciones criminales

Ceci Flores, presidenta y fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora y de México, puso una lona e hizo público un video en donde se dirige a los cárteles exigiendo paz y que se detengan las desapariciones forzadas en México.

La manta fue colocada por la defensora de Derechos Humanos en el Palacio de Minería, esto tras la presentación de su libro "Madre buscadora: Crónica de la desesperación" en ella se puede leer lo siguiente:

"Los grupos criminales ocupan mantas para mandar mensajes, yo las ocupaba para cubrir a mis hijos del frío. Pido tregua entre cárteles, no necesitamos más muertos, todos merecemos ver crecer a nuestros hijos y celebrar sus cumpleaños con pasteles y no buscándolos entre la tierra. ¡PACTEN LA PAZ! Atentamente, madre buscadora".

Te puede interesar: Febrero, el mes más violento en lo que va de 2024

En la publicación explica el objetivo del comunicado de su manta y pide, nuevamente, que exista un pacto de paz entre los grupos criminales del país.

Pido a dios todos los días que seamos la última generación de madres buscadoras. Que jamás una familia vuelva a estar incompleta.



Ruego a los carteles un pacto de paz para que no haya más muertes ni desaparecidos y nos dejen buscar, sólo queremos despedir a nuestros niños. pic.twitter.com/Iae0th6mQM — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 1, 2024

"Pido a dios todos los días que seamos la última generación de madres buscadoras. Que jamás una familia vuelva a estar incompleta. Ruego a los cárteles un pacto de paz para que no haya más muertes ni desaparecidos y nos dejen buscar, sólo queremos despedir a nuestros niños", compartió esta mañana la buscadora en su cuenta de twitter.

Mientras que, en el video, Ceci Flores hizo un llamado a las organizaciones criminales de México y les explicó el sentir de las madres de personas desaparecidas.

"A los cárteles les estamos pidiendo que haya una tregua de paz en el mundo, para que ya no haya ningún desaparecido y las madres ya no tengamos que estar sufriendo esta angustia y no tengamos que estar en el peligro constante en la búsqueda por los desaparecidos".

"Que no haya madres que estemos muriendo lentamente y que no haya madres que mueran de dolor en la ausencia de sus hijos", expresó la madre buscadora a través de un video publicado en sus redes sociales.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

MC