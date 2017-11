"Madrazo" al Frente, de no abrirse elección a candidato: Moreno Valle

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Moreno Valle, advirtió que de no abrir la elección para el abanderado a la Presidencia de la República, se estaría dando un "madrazo" al Frente Ciudadano por México.

"Personajes como (el jefe de gobierno), Miguel Ángel Mancera o (gobernador de Michoacán), Silvano Aureoles coinciden en la importancia de abrir la elección a los ciudadanos para que sean ellos, mediante el voto libre y secreto, quienes elijan al candidato de la coalición, pues de lo contrario sería muy grave darle un madrazo al frente", aseveró.

El ex gobernador de Puebla, dijo que si no hay un proceso democrático en el Frente Ciudadano, él no participará pues no se prestará a una farsa.

"No participaría porque sería legitimar una farsa, yo no voy a permitir una imposición, pues de darse ese escenario, muchos aspirantes daríamos un paso atrás, lo que deslegitimaría al candidato", expresó.

En un comunicado, Moreno Valle indicó que el Frente ciudadano está viviendo una situación "muy compleja", por lo que hay que privilegiar la política y el diálogo.

"Estamos atorados en el método, aunque se ha avanzado en el proyecto; se trata de buscar un mecanismo donde no haya injerencias, pero que sea un proceso democrático real", expresó.

El panista urgió a definir un método democrático, o de lo contrario parecerá que las decisiones del frente se están haciendo al revés, o que el proceso en el Frente es "una repartición" de espacios entre los dirigentes de los partidos.

Agregó que el Frente no debe llevar a los ciudadanos sólo en el nombre sino en los hechos, por lo que sería muy "grave" imponer a uno de los aspirantes "porque seguramente será candidato, pero no presidente".

Sobre la falta de definición del presidente del PAN, Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle asentó que hasta ahora el queretano ha hecho de todo para ser el candidato presidencial, "pero nunca ha dicho que quiere ser, finalmente tendrá que tomar esa definición".

Respecto al proyecto de país que abanderaría el Frente, dijo que debe ser una propuesta en común, que avalen los partidos participantes, con la finalidad de cambiar de régimen hacia un sistema semi-parlamentario que garantice gobernabilidad, mayorías estables en el congreso, con una agenda definida a través de un gobierno de coalición, plural, con hombres y mujeres emanados de diferentes fuerzas políticas, pero también con ciudadanos sin partido que tengan la capacidad de servir al país.

SA