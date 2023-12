¿"Made in China"? Cuando la Virgen de Guadalupe le perteneció a un extranjero

Durante el año 2002 era común encontrar artesanías con el lema "Made In China", asimismo, el uso de la imagen por parte de los artesanos mexicanos estaba prohibida. Lo anterior se debe a que en este año un empresario de origen asiático, Wu You Lin, registró en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este acto le permitió tener los derechos de la figura de la Virgen por 10 años a un costo de 2 mil pesos, explica The Lawyer Magazine.

IMPI es un organismo que funge como protector y administrador de la propiedad industrial en México. Este organismo se encarga de registrar e impedir la utilización de las figuras que se encuentren registradas. Según el Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología (CIETT), la propiedad industrial es el derecho otorgado para explotación de una figura, mediante el cual esta imagen solo puede ser utilizada con autorización del titular. Este derecho es concedido por cierta cantidad de tiempo, pues los contratos deben ser renovados para revalidarlos.

Respecto a esto es importante mencionar, para 2003 fue la Basílica de Guadalupe la que decidió entregar los derechos de la imagen de la Guadalupana a la autora María Teresa Herrera Fedyk. Misma que ofreció una buena cantidad de dinero, a partir de entonces los derechos correspondientes a la imagen santa han pasado por la mano de varios propietarios, lo cual les ha permitido obtener ganancias hasta el año 2012, cuando esta posesión caducó. Hoy en día se desconoce el nombre del propietario, pues varios aseguran tener los derechos.

Ahora bien, el culto a la Virgen de Guadalupe surge de las dos tradiciones que conviven en la cultura mexicana, es decir, la española y la indígena. En 1525 frailes evangelizadores convirtieron un santuario, ubicado en el cerro del Tepeyac, en una ermita católica para adorar a la Virgen María. En esta, colocaron la imagen de la Virgen a la que se le arrogaron poderes milagrosos y la cual fue pintada por un indio de nombre Marcos. Hasta 1648 se publicó la primera versión del mito escrita por Miguel Sánchez, en la cual se narra la aparición de la Virgen a Juan Diego, según la historiadora Gisela Von Wobeser.

La importancia de la imagen de la Virgen de Guadalupe dentro de la cultura mexicana se puede apreciar en los miles de mexicanos que caminan y rinden honor en su nombre a través de la Peregrinación a la Basílica de Guadalupe. Lo anterior cada 12 de diciembre en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. En donde en promedio, 3.5 millones de personas llegan del 8 al 12 de diciembre y un millón y medio de visitantes el 11 de diciembre, de acuerdo con datos de UNAM global.

Concretamente, la imagen de la Virgen es utilizada por muchos mexicanos que mantienen su fe en la Virgen del Tepeyac. Ya sea mediante figuras, pinturas, llaveros, banderas o hasta camisetas, los católicos acompañan su creencia con distintas representaciones de la Guadalupana.

