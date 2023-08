México ha tenido tres grandes sismos en un periodo de 37 años, nada fuera de lo común para un país que se encuentra en una zona sísmica del planeta, pero el dato resulta demasiado curioso cuando estos movimientos telúricos que provocaron severos daños materiales y pérdidas humanas sucedieron el mismo día: el 19 de septiembre, lo que ha fundamentado que muchos mexicanos se pregunten si hay relación entre estos temblores y se volverá a repetir uno en la misma fecha.

La ubicación de México en el mapa lo coloca entre cinco placas tectónicas: la del Caribe, la del Pacífico, la de Norteamérica, la Rivera y la de Cocos provoca. Por tal motivo, según la UNAM, en el país se registran más de 15 mil sismos durante un año, "lo que significa que al día el piso se mueve bajo nuestros pies más de 40 veces. La mayoría de estos movimientos son menores a magnitud 4, por lo que nosotros no los sentimos y sólo son detectados por la instrumentación sísmica, pero eso no significa que no esté temblando cada día", señaló la universidad.

Los 3 sismos por los que México le teme al 19 de septiembre

Fecha y hora Localización Latitud ° Longitud ° Profundidad (km) Magnitud 1985-09-19 07:17:49 45 km al NOROESTE de LA MIRA, MICH 18.419 -102.468 15.0 8.1 2017-09-19 13:14:39 8 km al NOROESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE 18.3297 -98.6712 51.2 7.1 2022-09-19 13:05:09 61 km al SUR de COALCOMAN, MICH 18.2377 -103.269 12.1 7.7

1985

En las costas de Michoacán, a las 07:17:49 horas (tiempo local) del jueves 19 de septiembre de 1985, a una profundidad de 15 kilómetros (km), inició la ruptura de una porción de la corteza que originó un sismo de magnitud 8.1 (escala de magnitud de ondas superficiales, Ms). El movimiento del terreno a consecuencia del paso de las ondas sísmicas se percibió en el centro, sur y occidente del país. Ocasionó decesos y daños extraordinarios en Ciudad Guzmán (Zapotlán el Grande), Jalisco y Ciudad de México, ambas ciudades alejadas de las costas del Pacífico, 275 km y 400 km de distancia, respectivamente.

2017

En los límites de los estados de Puebla y Morelos (8 km al noroeste de Chiautla de Tapia, Puebla) a las 13:14:39 h del martes 19 de septiembre de 2017, a una profundidad de 51 km ocurrió un sismo de magnitud 7.1.

La Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca reportaron 228, 74, 45, 15, 6 y 1 decesos; respectivamente. El costo de las afectaciones se estimó en 62 mil 99 millones de pesos.

2022

A las 13:05:09 h del lunes 19 de septiembre de 2022, a una profundidad de 15 km, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con magnitud 7.7 localizado 63 km al sur de Coalcomán, Michoacán. Con base en la información del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil (CENACOM), el movimiento fue percibido de manera fuerte en los estados de Colima, Michoacán, Ciudad de México y Guerrero; y de forma moderada en Jalisco, Nayarit, Estado de México, Morelos y Aguascalientes. A las 17:00 horas del 20 de septiembre, el SSN contabilizó 871 réplicas para este evento, la más grande de magnitud 5.8. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que después de los primeros recorridos de evaluación de daños, se ubicó la mayor afectación en Colima y Michoacán; daños menores en Jalisco, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Aguascalientes.

Algunas estadísticas sobre sismos en México

En los últimos 250 años se han documentado cinco grandes sismos en México: 1) 1787, M8.6 en costas de Oaxaca y Guerrero; 2) 1932, M8.2 en costas de Jalisco; 3) 1985, M8.1 en costas de Michoacán; 4) 1995, M8.0 en costas de Colima y 5) 2017, M8.2 en el golfo de Tehuantepec

Cada diez años se espera un sismo con magnitud mayor a 7.5

En promedio, ocurren cinco sismos de magnitud mayor o igual a 6.5 cada cuatro años

Anualmente, se detectan alrededor de 150 sismos con magnitudes mayores o iguales a 4.5. Con las mejoras de las redes sísmicas en nuestro país, en lo que va del 2022, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó en promedio 75 eventos diarios

Con el sismo del 2022, es la cercera ocasión en que un temblor de magnitud 7 o mayor sucede en la misma fecha: el 19 de septiembre. Los dos primeros fueron el de 1985 y el de 2017, es decir, en un periodo de 37 años, tres grandes sismos han ocurrido el mismo día, lo que ha incrementado el temor y los mitos sobre los temblores en México durante el mes de septiembre.

Hasta hoy, ningún científico o institución de investigación es capaz de precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un sismo, por lo que no es posible predecir un temblor.

