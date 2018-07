López Obrador viaja a la Selva Lacandona; se reunirá con campesinos

El ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, informó que la tarde de este viernes viajará hacia la Selva Lacandona, como parte de su "trabajo de campo", e indicó que retomará sus actividades el próximo lunes.

"No es un asunto de gira, es de otro tipo. Es una investigación que estoy haciendo en campo, pero no puedo ir con medios de información porque entonces ya no tengo posibilidad de hablar con más franqueza con la gente", expresó en conferencia de prensa.

Al presentar los cuatro proyectos estratégicos prioritarios en materia energética, López Obrador dijo que en la Selva Lacandona no tiene reuniones consensadas, ya que la intención es platicar con los campesinos, productores e indígenas que viven en esa zona del estado de Chiapas.

"Con una cámara la gente se puede inhibir y yo tengo que hacer trabajo de campo, no puedo estar todo el tiempo en oficina (...) Voy a cuenca del Usumacinta porque vamos a sembrar un millo de hectáreas de árboles y necesito ir al terreno", indicó en compañía de Rocío Nhale, propuesta como próxima secretaría de Energía.

Consideró necesario ir a ese lugar para conocer la región; "voy a ir de nuevo con los técnicos, con los encargados del programa para que en el terreno vayamos definiendo qué tipos de árboles, cuánta superficie hay disponible".

Andrés Manuel López Obrador también pidió a los medios de comunicación que esperen su regreso el próximo lunes, y que la gira formal por todo el país iniciará a partir del 16 de septiembre.

JB