López Obrador segura que está arriba en encuestas por 15 puntos

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, llamó públicamente a votar el primero de julio y aseguró que está arriba en las encuestas por 15 puntos.

"Se comen sus largas uñas, ya que Morena está arriba 15 puntos ni en el 2006, estaba como ahora", indicó.

"Desde luego no nos vamos a echar a la hamaca, no nos vamos a confiar, porque es una mafia, no quieren dejar de robar, no tienen llenadera, por eso tenemos que unirnos todos y lograr la transformación del país, e ir a votar, todos a votar el primero de julio, faltan siete meses y a las seis de la tarde recoger el acta, y empezar a proclamar el triunfo", afirmó.

En asamblea informativa en Coyuca de Acatlán, Guerrero, el líder partidista aseguró que ganará la presidencia de México en el 2018.

El tabasqueño aseguró que todavía no se respeta el voto en México, y agregó que también hay ese problema en algunos otros países. Esto al ser cuestionado sobre los resultados electorales en Honduras.

"Aquí se robaron la elección en el 2006 y la ventaja era supuestamente menor o supuestamente era menos, pero no quisieron abrir los paquetes electorales, porque se impuso a Calderón", recordó.

AJB.