López Obrador reconoce política de Biden sobre subsidios a industrias limpias

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció como buena la política del presidente Estados Unidos Joe Biden, de dar subsidios de hasta 50% a las empresas de industrias limpias que invierten en ese país y aclaró que México no podría.

En su mañanera de este martes, en las instalaciones de la Octava Región Militar de Oaxaca, López Obrador refirió que en sus conversaciones con Elon Musk para que Tesla instale su macroplanta de autos en Monterrey, Nuevo León, hablaron de los subsidios.

"Acabo de hablar con el de Tesla, bueno, hablé dos veces, por una planta que van a instalar en Monterrey y quiere poner también plantas para batería. Nada más que el gobierno Estados Unidos tiene una política ahora, buena considero, pero ellos tienen la posibilidad de aplicarla, que si una empresa invierte el gobierno le da un subsidio del 50% de su inversión", dijo.

Explicó que se trata de un estímulo en todo lo que tiene que ver con industrias limpias y con la industria automotriz para autos eléctricos, los semiconductores y los chips.

"Cuando hablo con él, me habla de las baterías y le digo 'bueno, sí está muy bien, pero nosotros no vamos a dar 50%, eso no, no podríamos, además no va de acuerdo con nuestras políticas'; y él se ríe y le digo, 'pero tenemos cosas muy buenas, por ejemplo la calidad de la fuerza de trabajo'", contó.

"Ahora si que casi casi le digo de manera coloquial: '¿Y en dónde los vas a agarrar tan trabajadores y responsables?'. Porque los trabajadores mexicanos son de lo mejor, y él responde, 'claro', dice. Son trabajadores muy buenos, responsables, con ética, me acuerdo que mencionó", refiere López Obrador.

A pregunta de EL UNIVERSAL si Musk le planteó tener esos estímulos, el presidente López Obrador dijo que no.

“No, es que salió el tema por lo que estoy planteando, porque en el caso de estas industrias que tienen que ver con baterías y chips, hay este subsidio en Estados Unidos, el presidente Biden decidió apoyar de esta manera son ventajas comparativas”, indicó.



