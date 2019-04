López Obrador recomienda al Infonavit austeridad y cero corrupción

Al encabezar la 118 Asamblea General Ordinaria del Infonavit, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al instituto que haya austeridad, eficiencia y nada de malos manejos en la administración.

En el evento estuvo el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, además asistieron empresarios como Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); Francisco Alberto González, presidente de Concamin; José Manuel López Campos, presidente de Concanaco y Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.

"El Infonavit es una institución que tiene una dimensión social fundamental para el desarrollo de México"

El mandatario afirmó que los empresarios y el sector obrero lo han apoyado.

En la sede nacional del Infonavit, donde se realizó la asamblea general, el mandatario dio tres recomendaciones para el Infonavit:

Que se cuide bien la administración para que no haya malos manejos, ni corrupción.

"Eso lleva a comprar terrenos muy lejos a donde nadie vive y hacer huevitos, departamentos muy pequeñitos. Porque nada más estuvieron pensando en el lucro y negocio", señaló.

También pidió actuar con austeridad. Y felicitó a la actual administración por aplicar medidas austeras.

"No es polemizar pero no podemos olvidar y reconocer ahora que el director del Infonavit gana seis veces menos que lo que ganaba el anterior, sin ánimo de estar subrayando las cosas. El anterior director, no es nada personal, se rayaba, casi 700 mil pesos mensuales. El actual 108 mil pesos", indicó.

Asimismo demandó eficiencia y que haya buena planeación para el desarrollo, que se programen bien las unidades habitacionales.

El presidente sostuvo que le dará seguimiento al nuevo programa del Infonavit.

"Vamos a fortalecer a la institución, es básico para el desarrollo del país. Y a pesar de los pesares el Infonavit resistió y se mantuvo de pie paso por muchas crisis y es una institución que tiene una dimensión social fundamental para el desarrollo de México", expresó.

López Obrador sostuvo que este año se va a apoyar a cerca de 200 mil trabajadores y en el sexenio de va a beneficiar a 800 mil con el programa de responsabilidad compartida para que sea justo el pago para la vivienda.

Anunció que por petición del senador Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la CTM, se impulsará un programa nacional de restructuración.

