López Obrador pide garantizar derechos humanos de los migrantes

De gira por la frontera norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no haya maltrato a los migrantes, ya que se deben garantizar los derechos humanos, e incluso pidió un aplauso a los que están en Estados Unidos, pues envían 35 mil millones de dólares de remesas al año.

"Al carajo con eso; tiene que haber medicinas para el pueblo, es un derecho constitucional que no se está cumpliendo"

Durante su discurso, en evento en la Macroplaza, López Obrador preguntó a los asistentes si ya se aplicaba el aumento al doble del salario mínimo como parte de las medidas en la frontera norte; sin embargo, los ciudadanos contestaron con un rotundo "no".

Ante esto, pidió a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que atienda ese problema y anunció que en tres meses regresará a revisar si ya se aplicaba esa medida.

Dijo que las maquiladoras deben pagar más de seis mil pesos al mes, con ocho horas laborales y una hora de descanso obligatorio.

"Nada que las maquiladoras van a estar explotando a los trabajadores", refirió.

López Obrador también mandó "al carajo" al cuadro básico de medicamentos y adelantó que se va a garantizar la entrega de todas las medicinas a los mexicanos.

Durante un evento del Programa de Desarrollo Urbano, Bienestar y Zona Libre de la frontera norte, López Obrador afirmó que su gobierno cumplirá con la Constitución para garantizar la salud universal a todos los ciudadanos.

"Nada de cuadro básico, todos los medicamentos deben ser gratuitos, dicen luego que 'esta medicina no la tenemos porque no está en el cuadro básico', al carajo con eso; tiene que haber medicinas para el pueblo, es un derecho constitucional que no se está cumpliendo", afirmó.

En la Macroplaza de esta ciudad fronteriza, el Presidente adelantó que el director del IMSS, Germán Martínez, visitará en una semana Acuña para revisar el trabajo de construcción del hospital del Seguro Social.

También presumió la baja en los precios del combustibles en la frontera a 15.80 pesos el litro, ya que en la Ciudad de México está 20.80 pesos el litro.

"Hacía falta algo y no es para presumir un buen gobierno, y por eso vamos a salir adelante. No vamos a quedar a deber nada, vamos a cumplir con demasía y hasta lo que no se ofreció; vamos a sacar de la pobreza a nuestro pueblo", indicó.

JM