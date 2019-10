López Obrador pide a militantes de Morena que actúen como buenos ciudadanos

De cara al proceso de renovación de la dirigencia nacional de Morena, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo llamado a todos los militantes y ciudadanos a que no se dejen manipular, a que actúen como buenos ciudadanos y buenos demócratas.

"Tengo entendido que habrá una elección, van a participar mil o dos mil y van a votar y que les puedo decir, no solo a los militantes de Morena sino a todos que no se dejen manipular, que actúen como buenos ciudadanos, como demócratas, el que se deja manipular, el que actúan en función de intereses, de grupo, no es demócrata".

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el Presidente aseguró que no tiene elementos para juzgar si el proceso de renovación del partido que él fundó y lo llevó a la Presidencia ha incurrido en prácticas irregulares.

"Aceptando sin conceder porque no tengo elementos para juzgar, ni debería meterme, pero es importante la reflexión de fondo, ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos: ¿a dónde van? beeeeee; ¿por quién? votar beeee, ya no hay eso, un aplauso por la politización que hay en nuestro pueblo, es en lo que más hemos avanzado".

Aseguró que pueden continuar las prácticas caciquiles y antidemocráticas, pero no hay que despreciar al ciudadano, menos al ciudadano militante en un partido porque se supone que se trate una trayectoria de lucha, son otros tiempos.

El Mandatario dijo que tiene que haber una votación para los dirigentes partidistas, libre secreta y directa.

"Yo creo que ya nadie quiere ser manipulado, o nadie va a permitir se manipulado. Se van a equivocar mucho… tonto es quien piensa que el pueblo es tonto", dijo.

GC