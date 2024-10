López Obrador no saluda a la ministra Norma Piña en nombramiento de Sheinbaum

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la licenciada Norma Lucía Piña, asistió la Cámara de Diputados a la investidura de Claudia Sheinbaum como la primera Presidenta de México, para el periodo 2024-2030.

Al Palacio Legislativo de San Lázaro también acudió el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.

Norma Lucía Piña estuvo acompañada de sus 10 ministros compañeros en el pleno de la Suprema Corte.

Al subir a la Mesa Directiva, y en medio de gritos de apoyo, de legisladores de Morena, PT y Verde, López Obrador saludó al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña y posteriormente, a la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, a quien le besó la mano y la frente.

En ese momento, Norma Lucía Piña se puso de pie; no obstante, López Obrador no se acercó a ella y no se saludaron, ante la ríspida relación que mantienen.

En contraste, al subir a la tribuna, Claudia Sheinbaum Pardo sí saludó a la ministra presidenta, para luego recibir la Banda Presidencial y rendir protesta.

