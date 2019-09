López Obrador juega softball con habitantes de Muna, Yucatán

En su cuenta de Twitter @lopezobrador_, el Presidente compartió un video en el que golpeó en dos ocasiones la pelota para después iniciar una carrera y luego tomarse fotos con los jugadores de dicho partido.

"Pasamos por Muna y estaban jugando. Nos paramos; no me quedé con las ganas. No era béisbol, sino softball, pero algo es algo", publicó el Mandatario.

Pasamos por Muna y estaban jugando. Nos paramos; no me quedé con las ganas. No era béisbol, sino softball, pero algo es algo. pic.twitter.com/R1cEtWWYNJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 21, 2019

El Presidente López Obrador se encuentra de gira en Yucatán para conocer las instalaciones y servicios que se ofrecen en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar en esa entidad.

JM