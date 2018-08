López Obrador en foros de paz: “No creo en el ojo por ojo”

Entre gritos de dolor de familiares de desaparecidos, el virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, inauguró en Ciudad Juárez una serie de foros y consultas con víctimas de la violencia para buscar caminos de “pacificación” del país.

“¡Quiero justicia para mi hija!” y “¡Presentación con vida y castigo a los culpables!” fueron algunas de las frases que se escucharon en el auditorio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Sé que aquí hay sed de justicia. Diariamente están siendo asesinados, pierden la vida 80 mexicanos”, dijo López Obrador. Estos foros, agregó, “permitirán debatir sin censura” ante la “complejidad” del reto, que enfrentará sin presiones externas de gobiernos extranjeros ni grupos de poder.

En el proceso, que será largo, no habrá tampoco “demagogia”, apuntó al responder al familiar de un desaparecido que recordaba que el tiempo les va en contra. “La violencia no se puede enfrentar con violencia, ni el mal con el mal; no creo en la máxima del ojo por ojo, diente por diente. No hay que olvidar, pero sí estoy a favor del perdón”, señaló López Obrador.

El objetivo de la veintena de foros que concluirán el 24 de octubre en la Ciudad de México es “ilustrar el panorama de la victimización por región y por tipo de delito” para identificar indicadores de los mismos, expone un documento elaborado por el futuro equipo de seguridad.

“Si hay posibilidades de colaborar nosotros un poquito para que una familia no sufra lo que nosotros estamos sufriendo lo vamos a hacer con foros o sin foros”, dijo José Luis Castillo, padre de Esmeralda, una joven desaparecida en 2009.

Cubierto con una suerte de poncho estampado en el pecho y la espalda con el rostro de su hija coronado por la frase “no me olviden, falto yo”, Castillo subió al escenario para plantear su reclamo de justicia al mandatario electo.