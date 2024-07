López Obrador: el racismo es absurdo, una vergüenza

En su conferencia de esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el racismo y criticó a las personas que se creen superiores a otras.

Para el mandatario mexicano, el racismo es un absurdo y un atraso porque no hay razas. Recomendó, también, evitar convivir con personas de dicha mentalidad.

"¿Qué es clasismo?, ¿qué es racismo, qué es discriminación? No, no, no, no. Cuando vean a un clasista, a un racista, si viene caminando en una acera, cámbiense, no se topen con él. La verdad, es una vergüenza eso, eso es que se creen de la moronga azul con ínfulas de superioridad", expresó.

Añadió que el racismo es símbolo de ignorancia y de falta de humanismo.

Te puede interesar: López Obrador acusa a jueces con EU; explica lo que pasa con el PJ

El Presidente López Obrador insistió en que deben fortalecerse las campañas de valores, sobre todo enfocadas a los jóvenes, pues si se impone por completo el individualismo, el egoísmo y el materialismo va a crecer el consumo de droga y va a crecer la violencia.

"Si tenemos una familia integrada, si seguimos siendo fraternos como somos en lo familiar, si seguimos teniendo vida comunitaria como todavía hay en varios pueblos del país, si seguimos siendo buenos, vamos a seguir siendo felices", dijo.

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp