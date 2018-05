López Obrador dice que cancelará los “gasolinazos”

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia, afirmó que trabajará “de manera pacífica por la transformación de México”.

El aspirante insistió en su propuesta de acabar la corrupción en el país, con lo que se ahorrarían 500 mil millones de pesos; con ello, aseguró, no habrá alza de impuestos, como el IVA.

Ante simpatizantes señaló que no se va a endeudar al país, y que no se gastará más de lo que ingrese a la hacienda pública. También reiteró que no habrá más “gasolinazos”.

Insistió en que de obtener el triunfo en las próximas elecciones terminará con la Reforma Educativa. Durante un acto de campaña en Puebla puntualizó: “Lo digo en todas las plazas, es más, hay un mensaje de televisión en donde estoy diciendo que vamos a cancelarla”.

Anunció que hoy sostendrá una reunión con el magisterio de Oaxaca, “es un encuentro con maestros, con padres de familia, con miembros de comunidades indígenas; a eso voy a Guelatao y vamos a hablar del tema educativo, no se va a firmar”.