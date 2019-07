López Obrador detiene nombramientos en organismos autónomos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que tiene detenidos un centenar de nombramientos en organismos autónomos, debido a que no tienen ninguna función operativa porque fueron cargos creados para dar empleo a "amigos" dentro del gobierno.

"¿Y saben por qué no los nombro? Porque no pasa nada si no ocupan los cargos, porque fueron estas instituciones o comisiones, organismos que fueron creando que no tienen ninguna función operativa, son consejeros de organismos que no implican nada, se crearon los cargos para darle empleo a los amigos, a los cercanos al régimen".

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador señaló que si esos cargos fueran urgentes los firmaría de inmediato.

"Nos hace falta, imagínense, firmo contratación de enfermeras, de médicos, de maestros, de elementos de la Guardia Nacional, pero tengo ahí nombramientos pendientes de consejos para la transparencia, por decir un ejemplo".

Recordó que ahora con la ley de austeridad a esos cargos hay que pagarles 90 mil pesos mensuales, pero antes eran 200 mil.

"Eso es ahorro y eso no altera para nada el funcionamiento del gobierno, porque estaba excedido el gobierno".

