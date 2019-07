López Obrador descarta secuestro en "call center" de QR

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se trate de un secuestro la supuesta privación de la libertad de 27 personas en un "call center" de Quintana Roo, sino que es parte de una disputa de dos grupos que "no necesariamente son criminales".

"Parece que es un conflicto entre dos grupos, todavía no se puede hablar de secuestro en el sentido de que sean bandas criminales, sino de dos grupos que tiene alguna actividad y que están en disputa, no se considera que haya secuestros en el sentido conocido, sino que son diferencias entre dos organizaciones, no necesariamente criminales".

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que inició la carpeta de investigación relacionada con los hechos que se registraron sobre la avenida Santa Fe ubicada en la Super Manzana 524 del Municipio Benito Juárez por la posible privación ilegal de la libertad... — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) 3 de julio de 2019

Durante su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador dijo que este tema fue revisado en su reunión de hoy por la mañana con su gabinete de Seguridad.

El Mandatario dijo que este supuesto plagio "no son métodos adecuados para dirimir las diferencias, esa es la información que se tiene del gobierno de Quintana Roo, vamos a esperar estamos pendientes sobre el asunto".

en agravio de al menos 27 personas. Testigos refieren que sujetos desconocidos llegaron a bordo de dos camionetas tipo Van al lugar de los hechos, en donde se encuentra una oficina destinada a realizar servicios para la venta de espacios vacacionales a través de un call center. — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) 3 de julio de 2019

OA