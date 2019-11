López Obrador descarta reunirse con Sicilia porque le “da flojera”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó reunirse con el líder del Movimiento Por La Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, quien le anunció en una carta que marchará rumbo a Palacio Nacional, con fecha por definir, para pedir un cambio en la política de seguridad.

“Lo puede atender la secretaria de Gobernación o Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, porque así como él tiene derecho a manifestarse y ser recibido como todos los ciudadanos, yo tengo muchas actividades y administro mi tiempo que es de todos”, dijo.

“Imagínense que voy a estar esperando aquí y la prensa conservadora, ‘fifí’, y nuestros adversarios dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores... Da flojera eso”.

En el documento, el poeta advirtió que México está en llamas y AMLO pide paciencia a los ciudadanos, “cuando ya no hay tiempo para ello”, y cuando su estrategia de “abrazos, no balazos” no funciona para detener tragedias como el crimen de la familia LeBarón.