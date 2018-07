López Obrador defiende designación de Manuel Bartlett en CFE

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, defendió la designación del senador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett Díaz, como titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El tabasqueño afirmó que Bartlett cuenta con la experiencia suficiente para este cargo, debido a que desde hace muchos años defiende la industria eléctrica nacional.

Entrevistado en la terminal aérea, luego de visitar la Selva Lacandona en Chiapas, el virtual presidente de la República, aseguró que este nombramiento se debe a su paso por la Secretaría de Gobernación y de Educación Pública.

"Ha estado defendiendo la industria eléctrica por lo menos los últimos 15 años; desde hace algún tiempo se ha querido desmantelar la CFE; hace 20 años éramos autosuficientes en energía eléctrica y ahora la CFE compra la mitad de la energía eléctrica que consumimos", indicó.

López Obrador dijo que en los últimos tiempos han dejado que se cierren las plantas de generación de energía de la CFE y las hidroeléctricas están subutilizadas, por lo que no se genera toda la producción necesaria. "Entonces cómo vamos a poner orden y se va a terminar todo ese atraco, no les gustan algunas cosas. Yo los entiendo pero el pueblo votó porque haya un cambio verdadero y yo no voy a ser tapadera de nadie, no voy a ser alcahuete, yo voy a cumplirle a los mexicanos", refirió.

El virtual presidente electo aseguró que es natural que existan las críticas a sus nombramientos, porque muchos años se hizo política donde no contaba el pueblo. "Ahora el gobierno representará a todos, a ricos y pobres, habrá un gobierno que cuidará que el patrimonio no beneficie a una minoría", asentó.

Insistió que la Secretaría de Energía estará en Tabasco; la Comisión Nacional del Agua en Chiapas y Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen, estados del sureste porque es donde se encuentra el petróleo y el agua. "Voy a cumplir todos los compromisos", precisó.

GC