López Obrador debe explicar a quién benefician pactos con crimen: PRI

El presidente de la Cámara de Diputados, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, exigió al líder nacional del Morena, Andrés Manuel López Obrador, que explique claramente qué hay detrás de los pactos que propone con el crimen organizado y quién es el verdadero beneficiario de esto y cuánto están dando o cuánto están ofreciendo los delincuentes.

En entrevista, Ramírez Marín dijo que una posible amnistía a narcotraficantes, es un disparate y una ofensa enorme a las víctimas.

"Francamente, proponer esto tiene muchas aristas: la primera, es un claro insulto, una ofensa enorme a las víctimas", dijo.

"Que me diga López Obrador qué le va a decir a una mamá, que su hijo fue enviciado en una escuela a los 12 años; que me diga qué le vamos a decir a la mamá de una secuestrada; que me diga qué le vamos a decir a los hijos de los marinos que están hoy persiguiendo al narcotráfico. Es un disparate absoluto", abundó.

Comentó que la declaración de López Obrador se interpreta, en su papel de virtual candidato de Morena a la Presidencia de la República, como una incapacidad para resolver el tema de la inseguridad en el país.

"Me llama la atención cómo el mismo personaje que se queja de la actuación de la Marina, hoy proponga que perdonemos a todos los delincuentes; el mismo personaje que está inventando violaciones a derechos humanos de nuestras Fuerzas Armadas, hoy está proponiendo que le demos un perdón amplio, extenso, absoluto al crimen organizado en México", externó.

La coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle aseguró que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador no fue apresurada, sino "responsable".

"No, al contrario; es una declaración muy responsable. Ya es hora de que nosotros cambiemos de estrategia en este país; ya es hora que hablemos de paz, no de guerra; porque tenemos diez años escuchando guerra, y nosotros y todos los mexicanos ya queremos paz", dijo Nahle.

Explicó que López Obrador lo dijo en Guerrero, donde la violencia está descontrolada, donde transitar en muchas de las carreteras no es de libre acceso. "Fue a decir: ´tenemos que serenar el país. Hay que hacer un programa para hablar con todos, para dialogar´. Incluso, pensar en la amnistía siempre y cuando se hable con los parientes de las víctimas, los victimarios".

Explicó que es hora de cambiar la actitud de guerra que metió al país Felipe Calderón y que Enrique Peña Nieto ¡lo ha llevado a estos extremos, por una actitud de ir a pacificar el país. Es un tema muy importante, qué bueno que lo tocó, ya es hora que en este país se hable de paz, no de más guerras, no de más armamento".

SA