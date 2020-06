López Obrador cuestiona falta de información sobre exoneración a Juan Carlos I

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó esta mañana de martes a la prensa española al asegurar que no informó de la exoneración de Juan Carlos I, padre del rey de España Felipe VI, acusado de soborno, y aseguró que este caso "es una vergüenza" para el pueblo del país ibérico debido a que "no se merece que se tenga ese tipo de representación política".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en vez de divulgar notas del país europeo, la prensa española se dedica a difundir información diaria de él.

"No se dice nada. Ayer una nota internacional: exoneran al rey de España, acusado -él que estaba de rey- de posible soborno, y lo exoneran, sin investigación y no hay nota ni en El País. Lamentable, porque se ocupan de nosotros diario, no sólo la prensa mexicana, en este caso la prensa española, y se dan estas cosas que son, de verdad, una vergüenza, sobre todo para los españoles, que es un pueblo trabajador,pueblo ejemplar, que no merece que se tenga ese tipo de representación política. No se sabe nada".

En conferencia de prensa, el Mandatario aseguró que al igual que el conservadurismo en México controla los medios de comunicación, esto ocurre también en España.

"El conservadurismo en el mundo controla la prensa conservadora, a los medios conservadores".

López Obrador señaló que hay "mucho desbalance" al indicar que son muy pocos los medios de información objetivos y profesionales con ética, "sino están totalmente inclinados a proteger intereses de grupos económicos y políticos".

"Pero es un fenómeno mundial no solo México, por eso que vivan las benditas redes sociales, porque es lo único que hay, aún con los 'bots'. De todas maneras la gente puede expresarse con libertad, tiene la gente esa posibilidad de utilizar las redes sociales".

