López Obrador confía en que TLCAN mantenga carácter tripartita

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su deseo de que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se mantenga, como ha sido, de manera tripartita con Canadá y Estados Unidos, por lo que confió en que ambas naciones también lleguen a un acuerdo.

Tras reconocer el avance que se ha dado con Estados Unidos en esta materia, en una primera instancia, destacó en conferencia de prensa que "ojalá y se incorpore Canadá, que sea tripartito como fue en su origen, que no sea un acuerdo bilateral; ya en el caso de México se avanzó, pero no hay por qué excluir a Canadá, deseamos que se entiendan el gobierno de Canadá y de Estados Unidos".

Señaló que al participar como observadores de la renegociación del tratado se busca dejar a salvo el derecho soberano a decidir respecto a la explotación de los recursos naturales y "quedó en el documento establecido que México es un país libre para reformar su Constitución, sus leyes, y defender sus recursos naturales, es decir, la nación es la dueña del petróleo y de los recursos naturales".

En este sentido, abundó, respecto al gobierno de Estados Unidos que el actuar con prudencia ha permitido evitar confrontaciones, por lo que se ha conducido también de manera respetuosa, lo que ha propiciado que, por su parte, el gobierno norteamericano, también actúe de la misma forma hacia México.

Indicó que en dicha renegociación cuando se dio la oportunidad de opinar en materia energética, el vecino país del norte se condujo con respeto y reconoció que por parte de ese gobierno ha habido moderación en este tema que tiene que ver con los derechos soberanos de la nación.

En este sentido, enfatizó que se mantendrá esta política y descartó que la nación mexicana se vaya a unir a bloques o a entrometerse en enfrentamientos de potencias, donde se buscará siempre la neutralidad cuando se trate de asuntos de intereses de otros países.

Hizo hincapié en que se sostendrá una política exterior apegada a principios como el de la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la resolución pacífica de las controversias y la cooperación para el desarrollo.

"No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, siempre he sostenido que la mejor política exterior es la interior, no vamos a estar metiendo nuestras narices en los asuntos de otras naciones", resaltó, ya que no se desea que otros gobiernos intervengan en los asuntos nacionales.

En otro tema, refirió que continúa recibiendo propuestas respecto de la adquisición de la flotilla del gobierno que era utilizada para el transporte de funcionarios de alto nivel, como es el caso de una empresa de Florida que está proponiendo rentar dichos aviones y helicópteros.

Agregó que con este fin ya se están elaborando las convocatorias también para las licitaciones de obras públicas como el Tren Maya y el de contenedores del Istmo de Tehuantepec y destacó que en dichas licitaciones quedará establecido con claridad en qué se utilizarán los recursos que se recuperen.

López Obrador informó que en estos días ha trabajado junto con su equipo de colaboradores en diversos temas para iniciar, desde el primer día de su gobierno, "con acción transformadora".

En conferencia de prensa en su casa de transición, López Obrador detalló que han trabajado en el ajuste a la Ley Orgánica de la Administración Pública, en la elaboración de la propuesta de la Ley de Ingresos y Presupuesto para 2019, en la licitación de obras públicas, y en la forma en cómo harán llegar los recursos económicos dirigidos a los beneficiarios de los programas sociales.

Otro de los temas en los que labora con su equipo de colaboradores es en el Plan de Seguridad, y adelantó que después de la ceremonia de toma de posesión, el 1 de diciembre, acudirá al Zócalo capitalino.

