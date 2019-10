López Obrador asume compromiso con Rosario Ibarra sobre desaparecidos

"Me impactó bastante que me entregará la medalla hasta que se resolviera lo de los desaparecidos. Una encomienda muy humana que implica un gran compromiso, que asumo", @lopezobrador_ ante la decisión de Rosario Ibarra.



"No vamos a dejar de trabajar en este sentido", afirma. pic.twitter.com/5NhvPWvGH3