López Obrador asegura que su movimiento sigue creciendo

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su movimiento sigue creciendo y de seguir así ganará la Presidencia el próximo 1 de julio.

A pregunta expresa sobre la encuesta de El Universal, que lo coloca en el primer lugar en la intención del voto con 42% de las preferencias y de 11 puntos sobre más cercano rival, Ricardo Anaya, dijo que la va a revisar porque sus sondeos le dan una ventaja de 20 puntos.

"No he visto la encuesta de El Universal, según lo que me están diciendo estamos arriba, con una ventaja de acuerdo a nuestras encuestas de alrededor de 20%, ese es el dato que yo tengo".

Tras participar en la 101 Asamblea General de la American Chamber México, López Obrador destacó que la coalición Morena, PT y PES sigue creciendo y de seguir así podrían ganar la Presidencia de la República el próximo 1 de julio.

"Cada vez estamos creciendo más de modo que es muy probable, y así están los pronósticos, de que ganemos la Presidencia de la República y va a ser para bien de los mexicanos", señaló.

GC