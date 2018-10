López Obrador aplaude acuerdo que crea el USMCA

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestó con beneplácito por el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, debido a que se garantiza la soberanía sobre el petróleo y la industria eléctrica, se mejorarán los salarios de los trabajadores de la industria automotriz y se crean condiciones favorables para la inversión.

En conferencia de prensa, enfatizó que "por lo que a nosotros corresponde estamos de acuerdo con la negociación que se llevó a cabo; se presentaron momentos de tensión, delicados, al final se aceptaron nuestras propuestas y debo de reconocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una actitud abierta, tolerante" por lo que consideró que el USMCA "es benéfico para los tres pueblos, las tres naciones, los tres gobiernos".

En ese sentido, detalló que "nosotros consideramos que esos son los tres elementos más importantes: mejorar los salarios de los trabajadores de la industria automotriz, dejar a salvo el derecho soberano de México sobre el petróleo y la industria eléctrica; y al mismo tiempo crear condiciones favorables para la inversión y el empleo cotidiano a mediano y largo plazo.

Según López Obrador, de no haberse logrado el acuerdo, "habría mucha incertidumbre, no quiero pronosticar otras cosas, pero no es lo mismo tener un acuerdo a estas alturas que iniciar el gobierno con una negociación, creo que ya pasamos una prueba importante, todavía no hemos tomado posesión de la Presidencia y consideramos que se contribuyó a lograr este acuerdo que permite certidumbre para la economía nacional".

Además, en la conferencia ofrecida previo al acto que tendrá en la plaza principal de esta ciudad como parte de su gira de agradecimiento, también reconoció el papel destacado en esta negociación del Presidente Enrique Peña Nieto, así como el del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien "con mucho oficio insistió en el diálogo hasta lograr que las tres partes continúen en este acuerdo".

Explicó que durante los señalados momentos difíciles de la negociación se tuvo comunicación con el Presidente Peña Nieto, con quien el tema del acuerdo comercial fue recurrente en las pláticas que sostuvieron y tras establecer comunicación con Peña Nieto, Marcelo Ebrard, próximo canciller, acudió a Los Pinos.

"Al final se resolvió la diferencia también porque dio su aval el presidente Donald Trump; nosotros fijamos una postura en el tema energético, él fue consultado y aceptó nuestra propuesta", añadió el mandatario electo.

Agregó que el capítulo energético originalmente era muy amplio "y ese capítulo se redujo a dos pequeños párrafos que podría decirles, dos pequeños párrafos históricos, porque quedó a salvo la soberanía de nuestro país en materia energética".

En otro tema, enfatizó que se hizo el compromiso de constituir una comisión de la verdad y se llevará a cabo, además de que se cuidará al Ejército, que es una institución fundamental para la República, pero también cuidar a las Fuerzas Armadas significa conocer la verdad, "no se protege una institución ocultando la verdad y el que nada debe nada teme".

López Obrador detalló que en la reunión que tuvo esta tarde con el gobernador Diego Sinhué se acordó trabajar de manera conjunta y señaló que Guanajuato tendrá una inversión nunca antes vista para apoyar a la población y de esta manera contrarrestar los males que aquejan a la sociedad como la inseguridad.

LS