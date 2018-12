López Obrador anuncia una auditoría en la CFE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó el Programa Nacional de Electricidad en Chiapas, donde detalló que la propuesta para generar más energía de ese tipo es, primero, acabar con la corrupción mediante una auditoría a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

López Obrador aseguró que fue debido a que el “neoliberalismo significó un programa de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad, de cerrar las plantas públicas, para darle preferencia a las empresas extranjeras que venden la energía eléctrica”.

Señaló que “ese es el meollo” del problema para el mercado que comenzó, agregó, desde la reforma a una ley secundaria en 1992. “Empezaron a entregar las concesiones a empresas particulares y éramos entonces autosuficentes, y ahora se tiene que comprar la mitad de la energía eléctrica que se consume a precios elevadísimos”.

“Muchos piensan, y de esto no se habla lo suficiente, de que el subsidio es para el consumidor. No, se está subsidiando a las empresas particulares y esto no sucede en ninguna parte del mundo. Una cosa es comprarles energía y otra cosa es que además de comprarles la energía a precio de mercado se les dé un subsidio. Eso no, eso se va terminar”, afirmó y agregó que ante esto corresponderá a los directivos y técnicos de la CFE hacer una auditoría técnica y administrativa a ese organismo.

Aseguró que con el fortalecimiento de la CFE se impulsará la generación de energía, lo que resultará en beneficio de los consumidores del país y reiteró su crítica al modelo neoliberal, pero sostuvo: “Con lo que nos dejaron vamos a rescatar al país”.

Dependencia para rato

El Mandatario reconoció que en el corto plazo no podrá revertirse la dependencia de la compra de energía eléctrica, pero se debe elaborar un plan para ir hacia la autosuficiencia, como era antes cuando CFE era una empresa ejemplar que abastecía a todo el país.

“Eso es lo que tenemos qué pensar. Y en el proceso, en el camino, se va generando la competencia para que así a quienes se les compra la energía también se les diga: nosotros también estamos produciendo y somos eficientes y vamos a competir en buena lid y nos tienes que bajar los precios, y los consumidores van a ganar con esta política que vamos a llevar a cabo”, de fortalecer a la Comisión, apuntó en Chiapas.

Energía limpia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se modernizarán las hidroeléctricas del país y se producirá energía limpia, ya que sería “muy difícil, muy complejo, estar pensando en construir nuevas”, enfatizó.

Apostó a la modernización de esas plantas y que se frene el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad. “No se va cerrar una sola planta más, se acaba la política de estar cerrando las plantas de generación de energía eléctrica. También si hay competencia, libre mercado, que quienes se encargan de la distribución de la energía actúen con rectitud, parejo”.

Van por más producción y fibra óptica

Entre los planes que se tienen para la CFE, está sacar provecho de la red de 47 mil kilómetros de fibra óptica que ya hay por el territorio nacional

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) fortalecerá su capacidad de inversión para frenar la compra creciente de energía y producir la propia, además de que se utilizarán los 47 mil kilómetros ya instalados de fibra óptica, anunció su director general Manuel Bartlett.

En el marco de la presentación del Programa Nacional de Electricidad en la Central Hidroeléctrica de Malpaso, expuso que este año, con el “cambio de régimen político”, esa empresa se apresta a superar la situación de abandono y falta de dinamismo en la que se encuentra.

Ante las dificultades financieras, “con esfuerzos extraordinarios de eficiencia y austeridad la CFE fortalecerá su capacidad de inversión para frenar la compra creciente de electricidad y producir la propia”, explicó.

Además se utilizarán los 47 mil kilómetros ya instalados de fibra óptica conducida por las redes de transmisión y distribución, “sistemas que ustedes han desarrollado; es sabido que el sistema de transmisión y de distribución es una joya y no se tiene en ninguna otra parte del mundo”.

Inicia construcción de la refinería en el Puerto Dos Bocas

La obra tendrá una inversión aproximada de 155 mil millones de pesos ( MDP). ARCHIVO / PEMEX

Con una inversión de 155 mil millones de pesos (MDP), se prevé que hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador coloque la primera piedra para que inicie la construcción de la refinería en el Puerto de Dos Bocas, su primer gran proyecto anunciado para la tierra de donde es originario.

De acuerdo con el gobernador Arturo Núñez Jiménez, en el arranque de esa obra estarán los mandatarios estatales donde hay actividad petrolera, entre ellos los de Chiapas, Campeche, Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, porque será también desde Tabasco donde se dé el banderazo inicial a la reactivación de esa industria.

“El Presidente vendrá a poner la primera piedra de la refinería y están convocados los gobernadores de los seis estados donde hay refinerías; el gobernador de Campeche, donde está la sede de la dirección general de Pemex, para juntos arrancar este proyecto importante que ayudará mucho a la reconstitución de la economía tabasqueña”, informó.

El mandatario electo, Adán Augusto López Hernández, señaló que pese a que hay voces dentro y fuera del Estado que se han opuesto a ese proyecto, no se detendrá, incluso reveló que ya hay empresas que han levantado la mano para participar en la licitación, entre ellas: ICA Fluor Daniel, Bechtel, además de coreanas y europeas.

López Hernández precisó que en este mes se estarían licitando las primeras obras de esta refinería que se ubicará en un área de 600 hectáreas en el Puerto de Dos Bocas.