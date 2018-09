López Obrador alista encuentro con el rector de la UNAM

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su confianza en las autoridades universitarias frente a los hechos violentos ocurridos recientemente, y adelantó que se reunirá con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers.

"Debe haber respeto a la autonomía de la universidad, yo creo que el rector, las autoridades, ya están tratando este caso y van a dar respuesta; sí puedo comentarles que me solidarizo con los jóvenes, que estoy con ellos"

En conferencia de prensa, detalló que el encuentro podría darse el día de mañana, y enfatizó que "estoy a favor de los jóvenes que se están manifestando en contra de estas acciones ilegales, reprobables de utilización de la fuerza para afectar a estudiantes, para golpear a estudiantes".

Esto es algo que deben resolver los universitarios, estableció, "debe haber respeto a la autonomía de la universidad, yo creo que el rector, las autoridades, ya están tratando este caso y van a dar respuesta; sí puedo comentarles que me solidarizo con los jóvenes, que estoy con ellos".

López Obrador acusó "que todavía hay quienes tienen la mala costumbre de entrometerse en asuntos que no les corresponde; todavía hay infiltrados, esto se va a terminar, ya son las últimas, porque se meten grupos de intereses creados de todo tipo, pero ya esto no va a permitir el nuevo gobierno".

El presidente electo enfatizó que "no queremos porrismo en las universidades", e insistió en que desde el gobierno "no se va a alentar este tipo de actitudes, no se van a llevar a cabo estas acciones".

Por otra parte, sostuvo que tampoco se realizarán actividades de espionaje en el próximo gobierno, y explicó que si bien desaparecerá el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), los tres mil 750 agentes que tiene ese instituto serán reubicados para que se dediquen a otras tareas, "no se les va a dejar sin trabajo".

JM