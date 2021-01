“Lo primero que veo son sus chichis”: suspenden a profesor por comentarios misóginos

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón informó que cesó a un profesor que impartía clases en la carrera de Ingeniería Civil por "expresarse de manera contraria a los principios de la Universidad Nacional Autónoma de México".

"Si veo a una mujer, lo primero que veo son sus chichis, me fijo en si tiene o no tiene. Somos hombres"

A través de redes sociales circuló un video en el que se escucha al profesor Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero que pone de ejemplo "chusco" que lo primero que ve de una mujer son sus senos, por lo que la Facultad lo separó del cargo.

"Nuestro nivel de responsabilidad está por las nubes, está tan cabrón que se nos puede ir la vida. Te voy a poner un ejemplo muy chusco. Si veo a una mujer, lo primero que veo son sus chichis, me fijo en si tiene o no tiene. Somos hombres, yo todavía a estas alturas me estoy acabando de criar", dijo al tratar de explicar sobre las responsabilidades y los sueldos de un maestro de obras.

Este viernes, la FES Aragón informó, sin mencionar el nombre del profesor, que será separado de sus grupos y no volverá a dar cátedra en lo que resta del semestre.

"Ante las expresiones contrarias a los principios de la Universidad, que ofenden y se alejan del trato digno a la comunidad universitaria, realizadas por un profesor de esta carrera, se les informa que fue separado de sus grupos como una medida para dar seguimiento oficial a los procesos normativos institucionales, por lo cual no impartirá cátedra ni alguna otra asignatura para el semestre 2021-II de la FES Aragón", informó la UNAM.

JM