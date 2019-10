Lo más importante es la protección de las personas: López Obrador

En hechos como los ocurridos de ayer en Culiacán, Sinaloa, lo más importante es la protección de las personas, que no haya muertos, es la paz, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que si bien cuesta trabajo que esto se entienda, "poco a poco los hechos van a demostrar que esta es la mejor vía".

"Yo encabezo un gobierno civilista, no es una dictadura militar o un gobierno civil con afanes autoritarios", expresó el Mandatario en conferencia de prensa donde se le preguntó si con este caso se demostró debilidad del Estado mexicano, y dijo: "eso es más que nada una conjetura de los expertos sobre todo de nuestros adversarios".

Tras afirmar que "el poder no es prepotencia, no es violencia, el poder es humildad, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás", López Obrador agregó que no cambiará la estrategia de su gobierno para pacificar al país, además de que se dijo seguro de que seguirá teniendo el apoyo de la gente.

"Lo importante es mantener las convicciones, los principios, no zigzaguear, tenemos una política definida para garantizar la paz y la tranquilidad y ya sabemos lo que no hay que hacer", sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

