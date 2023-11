El pasado 15 de noviembre, como protesta contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, ante la falta de recolección de basura en la ciudad tras el paso del huracán Otis, vecinos decidieron utilizar el ayuntamiento viejo como contenedor, para que las autoridades se hagan cargo de la limpieza.

El objetivo fue presionar a las autoridades municipales para que envíen camiones o carretillas a la zona, con personal que se encargue de retirar la basura.

No obstante, a más de tres semanas del paso del huracán Otis, la tarde de este sábado, Abelina López aseguró que el gobierno local no tiene los recursos ni presupuesto para realizar los trabajos de limpieza en el municipio.

Lo anterior quedó registrado en un video que circula en las redes sociales donde aparece hablando por teléfono y no solo diciendo que no tiene los recursos, sino solicitando a los ciudadanos pagar por el retiro de los escombros de sus viviendas.

“Yo entiendo que toda la ciudad esté así, pero que saque su basura, ustedes ayúdenme, paguen, no quieran que todo lo haga el gobierno, yo no tengo ningún presupuesto, no tengo para sacarla”, se ve decir a la alcaldesa.

Aunado a ello, solicitó a la gente que no sea irresponsable y que también ayuden e insistió en que paguen por la limpieza.

“De dónde voy a sacar (dinero), nadie está pagando impuestos, quiere que le limpie la casa, yo lo que vengo limpiando (es) lo de la calle, lo de sus casas, límpienlo ustedes, ya solo falta que les barra la casa”. Concluyó la alcaldesa.

YC