Liverpool: así puedes aprovechar la Venta Nocturna si no tienes tarjeta de crédito

La Primera Venta Noctura de la tienda departamental Liverpool está próxima a llevarse a cabo, momento en el que se ofertan distintos productos a precios accesibles y promociones imperdibles.

Las personas podrían pensar que al no contar con una tarjeda de crédito (TDC) no podrán beneficiarse de dichas ofertas y descuentos, sin embargo esto no es así, ya que se contarán con diferentes métodos de pago para efectuar las compras.

Si no cuentas con una TDC como la tarjeta Liverpool (departamental y de crédito), Visa, Masterdcard, American Express, etc. no te preocupes, aquí te diremos las opciones con las que contarás para realizar las compras que necesites durante la venta nocturna del 26 al 28 de abril.

Los métodos que la tienda departamental pone a tu disposición son:

Tarjeta Liverpool o tardeja de crédito/débito externa.

Transferencia SPEI.

Depósitos en efcetivo a través de tiendas de conveniencia como Farmacias del Ahorro, Extra, Seven Eleven, etc.

¿Cuáles son los pasos para poder realizar tus compras sin la necesitad de tener TDC?

La aplicación se encuentra disponible en AppGallery, App Store y Google Play. ESPECIAL/Liverpool

Descarga la aplicación exclusiva de la tienda departamental "Liverpool Pocket". Navega y descubre los artículos que deseas obtener y selecciónalos. Confirma tu compra. Elige tu método de pago (Tarjeta/Monedero, Paypal, Efectivo o Transferencia). Selecciona la forma de pago que más se ajuste a tus necesidades, realiza el mismo y dispón de tu compra.

Para esta forma de pago no se podrá diferir a meses, ya que esa opción solo está disponible en las tarjetas de crédito, por lo que pagar el total se volverá indispensable.

Al elegir el método de pago en efectivo cuentas con los siguientes lugares disponibles para efectuar el total de tu pago:

Seven Eleven

Circle K

Extra

Farmacias del ahorro

Farmacia Benavides

Farmacias Guadalajara

Ahora que conoces las opciones que tendrás para realizar tus compras en la Promera Venta Nocturna, no te quedes sin los productos que deseas.

MC