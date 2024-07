Una de las principales desventajas que desanima a muchas personas a obtener una tarjeta de crédito es el pago de una anualidad simplemente por tener una línea de crédito. Sin embargo, en la actualidad, existen diversas opciones que eliminan esta tarifa y ofrecen beneficios adicionales, adaptándose a diferentes hábitos de consumo.

La plataforma multicanal Kardmatch ha destacado cinco tarjetas de crédito sin anualidad para 2024 que brindan ventajas únicas. A continuación, se presentan las opciones recomendadas:

1. Tarjeta de Crédito Nu: Con una base de 5 millones 500 mil usuarios, la Tarjeta Nu se distingue por no cobrar anualidad de por vida. Esto significa que no es necesario realizar un gasto mínimo ni usar la tarjeta cada mes para mantenerla activa. Entre sus beneficios, esta tarjeta permite realizar compras a meses sin intereses en ciertos comercios y ofrece la opción de diferir compras superiores a 100 pesos en hasta 18 meses con una tasa fija.

2. Tarjeta Simplicity de Citibanamex: La Tarjeta Simplicity permite evitar el cobro de anualidad siempre que realices al menos una transacción mensual, aunque el gasto mínimo requerido es solo un peso. En caso de no cumplir con este requisito, se cobrará una tarifa de 149 pesos por cada mes de inactividad. Esta tarjeta ofrece acceso anticipado a boletos para conciertos mediante Preventas Citibanamex y garantiza una mayor seguridad, ya que no tiene un CVV impreso; cada compra en línea requiere generar un nuevo código de seguridad.

3. Tarjeta HSBC Zero: La Tarjeta HSBC Zero no tiene anualidad siempre que realices una compra de al menos un peso al mes; de lo contrario, se aplicará un cargo de 186 pesos más IVA por cada mes de inactividad. Además, acumulas puntos con cada compra y, si eres cliente nuevo, puedes transferir saldos de otras tarjetas y pagarlos en hasta 48 meses con una tasa de interés anual del 29.90%. También cuenta con el programa HSBC Mujeres al Mundo, que ofrece servicios financieros, capacitación, mentoría y redes de contacto para mujeres. Los titulares tienen acceso a Gran Venta HSBC, que permite comprar boletos para conciertos y espectáculos antes que el público general.

4. Tarjeta Volaris Invex: La Tarjeta Volaris Invex requiere un gasto mínimo mensual de 200 pesos para evitar una comisión mensual de 173 pesos. Al aceptar esta tarjeta, recibirás un vuelo gratis, con solo el pago de la Tarifa Aeroportuaria. Además, ofrece un programa de recompensas que devuelve el 1% de todas las compras, ya sean en línea o físicas. También proporciona abordaje prioritario y ahorro en equipaje si compras un vuelo en Tarifa Plus, permitiendo llevar una maleta documentada, un equipaje de mano y un objeto personal sin costo adicional.

5. Tarjeta Veri American Express: La Tarjeta Veri American Express no tiene anualidad y se puede solicitar incluso sin un historial crediticio previo, sin necesidad de cumplir con un gasto mínimo mensual. Sin embargo, se aplica una comisión única por apertura, que varía según el nivel de la tarjeta y puede llegar hasta 490 pesos. Esta tarjeta incluye seguro de accidente en viajes, protección de compras y una bonificación de hasta el 5% en compras realizadas en giros participantes.

