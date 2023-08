Liverpool es una cadena de tiendas muy popular dentro de la República Mexicana y actualmente cuenta con descuentos especiales en pantalones de mezclilla o jeans para mujer.

Estos son una prenda esencial en el guardarropa de cualquier persona debido a que se pueden utilizar como parte de un look casual e incluso en algunos semi-formales.

La tienda Liverpool cuenta con una gran variedad de modelos de jeans, entre los cuales hay pantalones acampanados, straight, de corte alto, corte medio, mom jeans, de color azul, negro y mucho más.

Las marcas con 50 por ciento de descuento, de acuerdo con la tienda en línea de Liverpool, son las siguientes:

ABERCROMBIE & FITCH

AÉROPOSTALE

BANANA REPUBLIC

BENETTON

BIOGRAPHY

BROWNIE

CALVIN KLEIN

CALVIN KLEIN JEANS

CARILÓ

CHICO'S

COFFEE BEAN

DENIZEN

DKNY JEANS

DÁNDARA

FREE PEOPLE

GAP

HOLLISTER

JACQUELINE DE YONG

LAUREN PLUS

LAUREN RALPH LAUREN

LEVI'S

LIEB PLUS

LIZ CLAIBORNE

MAP

MARELLA

MORETHANANGELS

OH MA!

ONE TO NINE

ONLY

OPP´S JEANS

PUNT ROMA

SO SLIMMING

THAT'S IT

TOMMY HILFIGER

WHY ME

Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los pantalones de mezclilla son prendas que, por su resistencia y durabilidad, fueron pensados para quienes desarrollaban un trabajo físico arduo como los mineros, campesinos y la clase obrera.

Sin embargo, menciona que con el paso del tiempo han pasado a ser una vestimenta casual que puede llegar a ser un buen atuendo para distintas ocasiones.

Todas las marcas de jeans para mujer que tienen descuento en Liverpool pueden ser compradas a través de la tienda en línea o en los espacios físicos de la cadena.

CR