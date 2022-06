Leyendas de terror en las carreteras de México

México es un país lleno de leyendas tradicionales y urbanas. De estas últimas, como la del Kilómetro 31, es una de las historias de terror más famosas de la Ciudad de México.

El Kilómetro 31 se localiza en la carretera México-Toluca, en dirección al Parque Nacional Desierto de los Leones. Hay quienes han pasado por esa carretera y coinciden en que se percibe una atmósfera inquietante, en medio de un bosque donde la neblina es cosa de todos los días y hay curvas peligrosas.

Muchos aseguran haber presenciado apariciones. Se dice que son los espíritus de personas que fueron asesinadas en la zona.

Pero la historia más conocida es sobre un niño que se aparece frente a los conductores, lo que muchas veces ocasiona un accidente fatal ya sea por la impresión al pensar que han atropellado a alguien o al perder el control por intentar esquivarlo.

La leyenda cuenta que el espectro pertenece a un niño que fue ahogado por su propia madre. Furioso por no poder descansar, ahora busca que más personas sufran, y es por ello que se muestra en medio de la carretera justo después de una curva, por lo que los conductores no tienen tiempo de reaccionar y lo arrollan. Pero cuando se bajan para tratar de ayudar, descubren que no hay nadie. Algunos aseguran que tras rodear el auto se topan con un pequeño de tez pálida que de pronto desaparece.

Curva del Pato en León, Guanajuato. En esta peligrosa curva han ocurrido varios accidentes automovilísticos. ESPECIAL

Esta leyenda sirvió de inspiración para la película mexicana de terror estrenada en el 2006, “Kilómetro 31”, la cual se centra precisamente en la aparición del pequeño. La cinta relata la historia de una mujer que cree haber atropellado a alguien por lo que se baja del auto, mientras su hermana gemela percibe que algo malo está ocurriendo.

“Kilómetro 31” fue producida por Lemon Films, fue dirigida por Rigoberto Castañeda y protagonizada por Iliana Fox.

Años más tarde, específicamente en 2016, fue estrenada una segunda parte que, aunque cuenta con elogios hacia sus efectos especiales y fotografía, no recibió buenas críticas en cuanto a la trama, pues consideran que se desvía de la leyenda original que nació en México y sigue un camino más comercial basado en el terror del cine estadounidense.

Pero volviendo a la leyenda mexicana, además del espíritu del niño, los pobladores aseguran que en el Kilómetro 31 también han surgido otras manifestaciones, entre ellas los espíritus de varios hombres que fueron brutalmente asesinados durante la construcción de la carretera.

También se dice que se aparecen hombres vestidos con hábitos negros; la gente asegura que se trata de monjes del antiguo convento de los Carmelitas descalzos, construido en la zona en el siglo XV.

La Rumorosa. Esta carretera une a Mexicali con Tecate, en el estado de Baja California. EFE/Archivo

Otras leyendas en carreteras de México

La Rumorosa es una carretera que une Mexicali y Tecate en el estado de Baja California. Esta cuenta con curvas pronunciadas, formaciones rocosas y está rodeada de un paisaje árido.

Se dice que un trailero tuvo un accidente en el sitio. Como este se convertiría en padre, necesitaba llevar dinero a su esposa, pero nunca pudo llegar. Ahora se dice que a varias personas se les ha aparecido un hombre que les da la dirección de su familia y les entrega dinero para que lo lleven. Las personas que llevan el encargo se enteran al llegar que el conductor murió hace años. También se dice que quienes no realizan la buena acción y se quedan con el efectivo sufren una muerte terrible.

Otra leyenda famosa es la Curva del Pato en León, Guanajuato. En esta peligrosa curva han ocurrido varios accidentes automovilísticos. Los conductores comparten que al transitar por dicho lugar, una fuerza extraña les gira el volante, al grado de hacerles perder el control.

