"Ley Bonilla" debe entrar en vigor para promover acciones legales: Segob

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, recordó que las acciones legales promovidas en contra de la llamada "Ley Bonilla" por las que el Congreso de Baja California pretende ampliar el periodo de gestión del gobernador electo de la entidad, Jaime Bonilla, se han echado para atrás porque no es una norma en vigor.

"La norma no está en vigor, no ha sido promulgada y publicada, mientras eso no se haga no tiene vigencia, la norma no está en el ámbito jurídico"

En entrevista, aclaró que no ha tenido comunicación ni con el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla (Morena) ni con el gobernador que está por salir, Francisco Vega (PAN), luego de la consulta que se realizó a la ciudadanía este domingo, sobre la posible ampliación del periodo de gobierno.

"¿Por qué la Corte ha estado declarando improcedentes las acciones que se han presentado?, porque la norma no está en vigor, no ha sido promulgada y publicada, mientras eso no se haga no tiene vigencia, la norma no está en el ámbito jurídico, lo único que puedo decir es que, cuando se expida la norma, se podrá impugnar todo", declaró.

El pasado 2 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la validez de la elección de Jaime Bonilla Valdez como gobernador de Baja California por un periodo de dos años.

Además, este domingo se realizó una encuesta en Baja California para la ampliación del mandato del edil.

JM