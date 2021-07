Le tengo mucha confianza a Marcelo Ebrard: AMLO

A tres días que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), confirmará sus aspiraciones presidenciales para 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que le tiene mucha confianza al canciller "como le tengo confianza a todos", pero aclaró que la aspiración de los integrantes del gabinete no debe servir como pretexto para descuidar su trabajo.

En conferencia de prensa "mañanera", AMLO reiteró que se deben de acabar prácticas porfiristas como "el tapadismo".

"Le tengo mucha confianza a Marcelo Ebrard, como le tengo confianza a todos, por eso están en el servicio público, si no le tuviese confianza no estarían. Entonces le tengo mucha confianza, y esto de que puedan aspirar, es lo que acabamos de reflexionar, todos tenemos derecho, y nada de prácticas porfiristas, es que se acabe el 'tapadismo', somos libres y confiemos de que no por el hecho de tener una aspiración (presidencial) se va a abandonar el trabajo, o la misión que se tiene encomendada, no es ese el caso, ni en Marcelo, ni en ninguno, hombre o mujer".

En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que los 50 consulados de México en Estados Unidos están para servir a los connacionales, y adelantó que solicitará un informe al canciller Marcelo Ebrard sobre los trabajos que se realizan.

"Se ha ido avanzando, y cada vez está mejor el servicio en los 50 consulados, sin embargo, vamos a continuar revisando, y le voy a pedir a Marcelo que haga una evaluación objetiva, profesional del funcionamiento de los consulados (...) en el caso de los consulados, vamos a hacer una revisión para que cada vez estén funcionando mejor, sirviendo a los migrantes, ayudando a los migrantes", dijo.

OA