¿Le puedes poner ofrenda a tu familiar recién fallecido? Esto dicen las creencias

Se acerca el festejo del Día de Muertos que se celebra cada 2 de noviembre, por lo que las personas ya comienzan a preparar su altar para colocar las ofrendas y honrar a sus difuntos colocando calaveritas dulces, pan de muerto, la flor de cempasúchil, objetos que solía utilizar la persona, vestimenta, veladoras, el famoso papel picado, entre otras cosas.

Lamentablemente a todos nos llegará el momento de partir de este mundo, algo que es verdaderamente doloroso para todos, ya que el amor y aprecio que le tenemos a nuestros seres queridos es único, por lo que claro está que quisiéramos tenerlos a nuestro lado toda la eternidad.

Todos los días a todas horas personas parten de este mundo, y con la llegada del Día de Muertos familiares y amigos del difunto se preguntan sobre se debe poner altar para honrarlo; aquí te decimos los detalles.

¿Se debe poner Altar de Muertos a un recién fallecido?

De acuerdo con la leyenda Mictlán, se dice que a toda persona que falleció después del mes de agosto de este año no se le debe poner altar, esto debido a que aún no encuentra su camino con el señor de la muerte que es Mictlantecuhtli y la diosa Mictlancihuatl, por lo que no hay que honrar a nuestros difuntos.

La idea de que el alma de un difunto tarda cuatro años en cruzar el Mictlán es una interpretación simbólica del proceso de duelo y la transición de las almas hacia el más allá.

Esta creencia refleja la importancia de honrar y recordar a los seres queridos fallecidos durante el Día de los Muertos y ofrece consuelo a aquellos que han perdido a alguien.

MF