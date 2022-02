Le pedí a Gertz que enviara a INE expediente de mi hermano Pío: AMLO

Al expresar que en su gobierno no se permite la corrupción ni la impunidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que "hace como 10 días", el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le comunicó que lo había buscado el fiscal Alejandro Gertz Manero sobre el caso de su hermano Pío López Obrador y el dinero que recibió en efectivo.

En su conferencia "mañanera" de este martes en Palacio Nacional, López Obrador refirió que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) le dijo al secretario de Gobernación "que no podía enviar, como lo estaba solicitando el INE, un expediente de mi hermano sobre esto del dinero que recibió en un proceso que ni siquiera era campaña".

Según López Obrador, el titular de la FGR no podía enviar el expediente de Pío López Obrador "por una cuestión técnica, legal".

"Y le dije al secretario de Gobernación, que con todo respeto, le pedía yo al fiscal que enviara el expediente al INE, así".

"Entonces, quien resulte responsable, que sea castigado. No fabricar delitos pero no encubrir a nadie; cero impunidad, cero corrupción. Si por eso llegamos aquí, no es más de lo mismo, entonces adelante y que no se tarden en las investigaciones".

"También le digo de manera respetuosa al fiscal, al que le tengo confianza y lo considero un hombre íntegro, que no se acumulen casos porque también eso da pie a que la prensa conservadora, cuando son asuntos en contra nuestra, los estén utilizando ¡No! Que ya sea rápido, que sea expedito, lo más que se pueda todo, que salga y que cada quien asuma su responsabilidad, que se investigue", expresó el Presidente López Obrador.

En diciembre del año pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) toda la información que sobre el caso del dinero que recibió Pío López Obrador de David León, para un presunto financiamiento ilícito hacia Morena.

El Consejo General del INE acusó que la Fiscalía General de la República le había cerrado la puerta para dar curso a distintas investigaciones que llevaba a cabo la autoridad electoral, como el caso Odebrecht y el de Pío López Obrador, entre otros.

OA