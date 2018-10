Le gritan "fuera" a Silvano Aureoles tras reunirse con AMLO

Al concluir un encuentro con Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio de Gobierno del estado, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, fue objeto de críticas y los simpatizantes del presidente electo le gritaron "fuera Silvano, fuera Silvano".

Justo cuando Aureoles y López Obrador salían del palacio de gobierno en el centro de Morelia, gente reunida en la avenida principal en espera del mitin del presidente electo, comenzaron a gritar y chiflar contra el mandatario estatal.

El gobernador Aureoles entró a Palacio de Gobierno mientras López Obrador comenzó su mitin en un templete instalado en la Plaza, donde las rechiflas y los gritos continuaron.

Minutos más tarde, durante su discurso, el presidente electo prácticamente regañó a sus simpatizantes y enumeró los programas que vendrán en su gobierno para Michoacán.

"Para que no estén ahí diciendo fuera Silvano. Eso no me importa, lo que importa es sacar al pueblo de la pobreza", expresó.

Durante el encuentro privado, López Obrador y Silvano Aureoles pactaron trabajar en conjunto para sacar adelante a Michoacán.

Entre los programas y presupuesto que presentó el presidente electo para Michoacán fue tres mil 313 millones de pesos para darle trabajo a jóvenes aprendices; además de la construcción de cinco universidades; acabar con el huachicoleo; entre otros.

