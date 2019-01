La propuesta de Loret de Mola contra el huachicol

Carlos Loret de Mola publica este miércoles en EL UNIVERSAL su columna "Historias de Reportero" en la cual da una propuesta para erradicar las problemáticas que existen con el combustible, tanto la acción del huachicoleo como el desabasto.

"La evidencia científica en el mundo dice que el menor uso en efectivo inhibe las actividades ilícitas"

El columnista de EL UNIVERSAL explica que la situación del combustible robado no es un tema sencillo y que la solución no sucederá en un corto tiempo, pues cree que con clasificarlo como delito grave y endureciendo las penas no se erradicaría por completo el problema, ya que fácilmente los culpables pueden pagar la fianza impuesta.

El conflicto, según Loret de Mola, es el dinero en efectivo. "Los delincuentes llegan con sus pipas y de manera voluntaria o involuntaria se las reciben empresarios gasolineros, transportistas, de otras ramas económicas, a cambio de dinero en efectivo".

El conductor de "Noticieros Televisa" propone que se prohíba la compra y venta de gasolina con efectivo y, en cambio, se requiera una tarjeta de crédito.

Si este plan se llevara a cabo se tendría un registro de la comercialización del combustible y, como resultado, se podría rastrear a los huachicoleros, además de que los empresarios tendrían que demostrar de dónde obtuvieron el líquido.

Finalmente, Carlos Loret de Mola escribe que: "la evidencia científica en el mundo dice que el menor uso en efectivo inhibe las actividades ilícitas".

