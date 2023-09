La política migratoria de este gobierno es inhumana: Clemente Castañeda

Luego de que Ferromex decidiera suspender el movimiento de 60 trenes para evitar transportar a 40 mil migrantes que buscan llegar a la frontera de Estados Unidos, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que “Tenemos que reconocer que México está sumido en una crisis humanitaria relacionada con la migración, y que esta crisis es profunda y de carácter estructural”.

El coordinador del grupo parlamentario de MC en el Senado, llamó a todas las fuerzas políticas a discutir la iniciativa que presentó en el 2019 con la cual busca crear un registro de personas migrantes con la intención de que las familias de quienes migran, tenga la certeza sobre su localización y su estado, al menos mientras se encuentran en territorio mexicano.

La iniciativa presentada por Castañeda plantea:

Una base de datos que concentre la información a nivel nacional sobre las personas migrantes detenidas, misma que se actualizará a medida que se realiza el proceso administrativo y hasta la puesta en libertad.

Un sistema de consulta público que servirá como una herramienta para que los familiares de las personas migrantes puedan localizar a sus seres queridos que hayan sido detenidos por las autoridades migratorias mexicanas.

Regular las nuevas atribuciones de la Guardia Nacional en relación con las personas migrantes, con el fin de resguardar los derechos humanos, el debido proceso y prevenir los actos de tortura.

Sobre el tiempo en que se da esta petición, el senador señaló que “no soy oportunista con este tema ni en Movimiento Ciudadano lo abordamos porque se haya vuelto mediática la decisión de Ferromex. Ya desde la comparecencia del ex Canciller Marcelo Ebrard en 2019 exigimos que el Estado mexicano fuera un ejemplo internacional de respeto y garantía de los derechos migrantes”.

Castañeda agregó que “Jalisco es un estado migrante, un estado que está dividido en dos países, como representante de las y los jaliscienses no puedo ser indolente a la crisis migratoria de México. No podemos exigir buen trato para las y los jaliscienses que dicen migrar en búsqueda de oportunidades si no proporcionamos en México un trato digno a nuestras hermanas y hermanos de Centro y Latinoamérica”.