La PGJ señala que el ex esposo de Abril está ubicado

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, aseguró que continúan las investigaciones del caso de Abril Pérez y destacó que se tiene ubicado el paradero de Juan Carlos "N", su ex esposo, e incluso hay una alerta migratoria.

Destacó que, con la emisión de la ficha roja de la Interpol, se llevará a cabo su captura por el incumplimiento de las medidas cautelares.

"Sí está ubicado, se emitió la alerta migratoria; ya sabemos dónde está", declaró Godoy Ramos.

Asimismo, recordó que Juan Carlos envió una carta a ella y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, donde negaba categóricamente los hechos, pero aún así la Procuraduría continuará con las investigaciones correspondientes.

"Nosotros vamos a seguir con esas investigaciones no vamos a fabricar culpables como lo hemos dicho, recibimos la comunicación de otras personas", aseguró.

Niega acusaciones

Juan Carlos "N", ex esposo de Abril, asesinada el 25 de noviembre, envió una carta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en donde expone su versión de los hechos y en la que asegura no haber asesinado a ex esposa.

"Respecto al hecho en el que lamentablemente perdió la vida mi ex esposa, niego categóricamente estar involucrado y no tuve intervención alguna" (sic), se lee en la misiva.

En el documento, cuya copia presentó el periodista Ciro Gómez Leyva en su noticiario, se lee que el 4 de enero Juan y Abril sostuvieron una discusión. La mujer se habría dirigido a la cocina, en donde supuestamente tomó un cuchillo y lo atacó, clavándolo en su brazo izquierdo y gritando que quería matarlo.

Juan Carlos García envió una fotografía como presunta evidencia, en donde se observa una herida. La imagen habría sido tomada en el centro médico ABC.

