La fecha límite para que las empresas realicen el pago de utilidades para el ejercicio económico de 2024 es este jueves 30 de mayo. Este derecho constitucional se encuentra estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT) por lo que los patrones están obligados a entregarlo a sus empleados.

El beneficio consiste en recibir una parte proporcional de las ganancias de la empresa. Si las utilidades de la misma son superiores a los 300 mil pesos, los patrones están obligados a hacer una repartición proporcional de estas. La cantidad dependerá del último ejercicio fiscal de los colaboradores; la declaración anual mostrará cuánto dinero deberá repartirse.

En cumplimiento con el artículo 121 de la ley, los anexos de este documento deberán estar disponibles durante 30 días en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El derecho debe beneficiar a trabajadores, ex trabajadores y eventuales que hayan dado su servicio durante al menos 60 días a lo largo del año. Esto incluye, por supuesto, a trabajadores en servicio activo, con incapacidad, licencia de maternidad o que hayan solicitado el permiso por paternidad.

¿Dónde denunciar si no recibo el reparto de utilidades?

El organismo indicado es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) . Esta instancia debe otorgarte asesoría gratuita y atención con respecto a tus dudas. Lo puedes hacer por vía telefónica al número 800 911 7877 y 800 717 2942. También te pueden atender por WhatsApp en el 55 1484 8737 y en el correo orientacionprofedet@stps.gob.mx.

Tienes hasta un año para solicitar el pago de tus utilidades, si no las has recibido en la fecha correspondiente. La multa para quien no cumpla con este derecho van desde los 50 hasta los 5 mil salarios mínimos vigentes, según sea el caso.

