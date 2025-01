Ken Salazar se despide de México; asegura que el fentanilo se produce en el país

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se despidió este lunes con un mensaje final en el que afirmó no arrepentirse de nada, en el contexto de las tensiones bilaterales generadas por las críticas de Washington a la reforma judicial y la producción de fentanilo en el país.

"No me arrepiento de nada. Me voy mejor, sintiéndome que llevamos un trabajo fuerte y bueno, que se debía llevar entre los dos países con más frecuencia", aseveró en rueda de prensa final antes de dejar el cargo de embajador, que ocupó desde 2021 tras ser nominado por el actual presidente, el demócrata Joe Biden.

"En más de 3 años y más de 120 visitas, recorrí los 32 estados de México (...) Nuestros países han vivido una cooperación histórica consolidando a América del Norte como la principal potencia económica", recalcó.

El presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, quien asumirá el cargo el próximo 20 de enero, ha anunciado como su candidato a embajador del país en México al coronel en retiro Ronald Johnson, puesto para el que deberá ser aprobado por el Senado de EE.UU.

Salazar, de 69 años, comenzó su estancia en México mostrando gran proximidad al ex presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), pero con el tiempo la relación se fue tensando hasta finalizar con críticas directas a la política de seguridad del gobierno mexicano y a la reforma judicial que busca la elección popular de los jueces.

El embajador comentó la polémica en torno al fentanilo, causante de una crisis de salud pública por una ola de muertes por sobredosis en Estados Unidos, y que Washington considera que se produce en México y China, por lo que ha redoblado los llamados a estos países para que combatan su producción.

"Sé lo que pasa, que hay fentanilo en México y también sé que se produce acá", afirmó.

No obstante, indicó que es "un debate, que se produce o no se produce, no nos lleva a donde tenemos que ir" y llamó al Gobierno mexicano a mantener la colaboración con Estados Unidos en esa materia.

Tras la salida de Salazar, queda al cargo de la embajada estadounidense en México el encargado de negocios, Mark Johnson.

Sobre las propuestas de deportaciones masivas y endurecimiento de las políticas migratorias de Trump, el embajador saliente reconoció que va a haber "cambios" y "temor" entre la población migrante en Estados Unidos.

Lee también: Descubren en Quintana Roo un texto glífico maya en la Zona Arqueológica de Cobá

Se estima que cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos son mexicanos.

La pasada semana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso que este mes haya una reunión entre los ministros de Exteriores de América Latina para abordar los retos de la migración ante la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Sheinbaum, quien ha dicho estar preparada para recibir a los mexicanos deportados, ha reiterado "la insistencia a Estados Unidos de que la repatriación se haga a los distintos países de origen", en lugar de expulsarlos a todos a México.

NA