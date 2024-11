La aprobación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales fue presentada en la Cámara de Diputados desde 2023. Ahora que está por terminar el 2025, los legisladores del Congreso de la Unión aseguran que a más tardar en 2025 tendría que estarse haciendo realidad. Sin embargo, todavía falta un recorrido para que llegue la tan esperada reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Pese a que es una de las reformas más deseadas por el grueso poblacional de trabajadores, hay algunos de ellos que no se verán beneficiados. Y no, no hablamos de aquellos trabajadores que laboran en la informalidad, los cuales, a falta de contratos y cumplimiento de la ley, se encuentran fuera de diversas prestaciones y derechos regidas por la LFT.

Así como con otras prestaciones y derechos de los trabajadores y obligaciones de los empleadores, el Gobierno Federal y gobiernos estatales no cuentan con los mecanismos suficientes para obligar a los patrones, de forma obligada, a instaurar una jornada laboral de 5 días y muchas otras determinaciones de la ley.

Sin embargo, aquellos trabajadores contratados de manera subordinada y con las prestaciones de ley que no se verán beneficiados por la reducción de la jornada laboral serán aquellos que ya cuentan con una jornada de 40 horas o menor . En este caso se trata de empleados de dependencias, organismos e institutos del Estado mexicano, sea a nivel municipal, estatal o federal, puesto que dichas organizaciones no abren los sábados y domingos. Con ello, el horario establecido actualmente ya es de lunes a viernes con turnos de ocho horas.

Así mismo, empleados del sector privado que laboren en jornadas parecidas con descansos en fin de semana mantendrán sus condiciones de empleo tal y cual como las sostienen actualmente. Cabe destacar que empleados con 40 horas laborales a la semana o menos tampoco se verán beneficiados por dicha iniciativa de reforma a la LFT.

