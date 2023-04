El martes pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados validó la modificación de la Carta Magna, en materia de días de descanso laboral, para que "por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos". Pero fue ayer miércoles que Morena congeló la iniciativa para el presente periodo ordinario, así que no discusión en el Pleno queda pospuesta, pero ¿Hasta cuándo?

Luego de que el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), declarara a pregunta expresa sobre las reformas constitucionales en materia de expulsión de extranjeros y modificaciones a la jornada laboral: "no, ninguna reforma constitucional porque ya no nos da tiempo"; muchos se preguntaron si esto significa que dejará de ser discutida, pero no es así.

El mismo Mier señaló: "se tiene que construir" y requiere un consenso en la redacción del dictamen, es decir, por lo menos en el presente periodo ordinario no se trabajará, por lo que tendría que ser hasta el próximo.

¿Cuándo podría ser discutida en la Cámara de Diputados la reforma para acortar jornada laboral?

Existen dos tipos de periodos: de sesiones ordinarias y de sesiones extraordinarias.

Los primeros son aquellos que se desarrollan en fechas establecidas formalmente. La Constitución prevé dos periodos de sesiones ordinarias por año legislativo: del primero de septiembre hasta el 15 de diciembre, o hasta el 31 de diciembre, en el año de renovación del titular del Poder Ejecutivo Federal; y del primero de febrero hasta el 30 de abril. Por lo que la iniciativa de dos días de descanso laboral obligatorio podría considerarse en el Pleno a partir de septiembre de este año.

En dichos periodos las Cámaras se ocupan del estudio, discusión y votación de las iniciativas que se les presenten y de la resolución de los demás asuntos que les correspondan.

¿En qué consiste la disminución de la jornada laboral?

Es una propuesta de la bancada de Movimiento Ciudadano

En un principio , planteaba una reducción de la jornada laboral de 48 a 35 horas , es decir, de lunes a jueves

, planteaba una reducción de la jornada laboral de , es decir, de lunes a jueves El dictamen aprobado establece una jornada máxima legal de 40 horas a la semana

En caso de que la jornada laboral se exceda de 40 horas, se deberán pagar horas extras al trabajador

