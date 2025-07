Jornada laboral de 40 horas: ¿Reducirán el tiempo para poder comer?

México está a las puertas de una transformación laboral significativa: la reducción de la jornada semanal de trabajo a 40 horas. Esta propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo ha generado muchas dudas entre los trabajadores, especialmente en lo que respecta al tiempo de comida durante la jornada laboral.

El tema ha cobrado mayor relevancia tras la conclusión de los foros de consulta organizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). En estos encuentros participaron representantes de sindicatos, empleadores, académicos y funcionarios públicos, quienes discutieron cómo será el futuro del trabajo en el país.

Uno de los principales cuestionamientos que ha surgido es si el recorte en las horas de trabajo también implicará menos tiempo para descansar o comer. La respuesta, por el momento, es no. La ley actual establece que, en jornadas continuas superiores a seis horas, los empleados deben contar con un mínimo de 30 minutos para tomar sus alimentos. Esta disposición no se modificaría con la reforma, por lo que el tiempo de comida seguiría siendo el mismo.

En la Cámara de Diputados ya existen varias iniciativas que buscan hacerla oficial, y el gobierno ha mostrado interés en avanzar con una reforma bien consensuada y que se implemente de forma gradual.

Durante los seis foros realizados en diferentes regiones del país, se recolectaron ideas y puntos de vista diversos, los cuales serán organizados en un informe técnico. Ese documento servirá de base para redactar una iniciativa que será enviada al Congreso de la Unión, probablemente al inicio del periodo ordinario en septiembre de 2025.

Actualmente, la propuesta busca establecer una semana laboral de cinco días con jornadas de ocho horas, dejando el sábado y domingo como días de descanso generalizado. Esta medida pretende mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero también plantea desafíos para las empresas, por lo que su aplicación sería progresiva.

Aunque aún no hay una fecha concreta para su entrada en vigor, se estima que, si el Congreso aprueba la reforma entre finales de 2025 y principios de 2026, su implementación podría extenderse hasta el año 2030. El objetivo es permitir una transición gradual que no afecte drásticamente las operaciones de las compañías.

Por ahora no está previsto que afecte el tiempo destinado para comer.

