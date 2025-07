Wilber Jiménez esperaba su Uber en el cruce de Juárez y 16 de Septiembre, en el Centro de Guadalajara. Se dirigía a Providencia y la plataforma le cobraba 120 pesos por un viaje de 20 minutos, cuando antes el costo era de entre 80 y 90 pesos. Sin embargo, el conductor le canceló sin previo aviso y un segundo vehículo tardó 10 minutos en llegar.

Debido a esta experiencia, al estado de los automóviles y a la inseguridad, para Wilber el aumento del 7% en la tarifa no justifica el servicio que recibe. Considera que otras plataformas o los taxis podrían ser una mejor alternativa. “Es excesivo ese 7%... y en lugar de mejorar, el servicio está cada vez peor. Nueva tarifa no vale el servicio. ¿Dónde está el plus? Uber sólo está viendo su bolsillo”.

A raíz de la implementación de la reforma laboral para las plataformas digitales, que busca incorporar a conductores a un régimen de seguridad social, la empresa acaba de anunciar un alza en sus tarifas, argumentando que responde a los nuevos costos operativos. En la fase piloto, que arrancó hace 15 días, se espera afiliar hasta 700 mil trabajadores. Pero la Secretaría del Trabajo federal acusó que Uber incumplió los acuerdos alcanzados con el Gobierno federal, ya que se comprometió a no subir tarifas ni afectar los ingresos de los trabajadores. Por eso anunció operativos.

Mientras tanto, Berenice Rocha, otra usuaria, lamentó el tarifazo. “Estamos pagando caro por trasladarnos en distancias cortas y el servicio es deficiente. Los vehículos no son de alta gama, y otros ni siquiera están limpios o en buen estado. Ahorita, por ejemplo, voy al Panteón de Mezquitán y me están cobrando 150 pesos… antes eran 100, 120 a lo mucho”.

La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación rechazó el aumento y señaló que se trata de una táctica política para alarmar a los usuarios y generar rechazo hacia una medida que busca garantizar derechos básicos como seguridad social, vacaciones y aguinaldo para quienes trabajan en estas plataformas.

Jesús Salazar Álvarez, presidente de la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco, aprovechó para asegurar que Uber prioriza el negocio por encima de los conductores y los usuarios, pues serán estos últimos quienes pagarán el costo de la reforma laboral.

“¿Y qué tal los costos ahorita durante las lluvias? La empresa duplica o triplica la tarifa”, lamentó Susana Chávez, quien frecuentemente se traslada de Tabachines al Centro.

En Jalisco están registrados más de 19 mil vehículos que operan en Uber o DiDi.

CT