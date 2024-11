Jorge Álvarez Máynez oficializa su candidatura para liderar Movimiento Ciudadano

Jorge Álvarez Máynez levantó la mano para competir por la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC). Este martes el emecista se registrará formalmente como candidato para participar en la elección de coordinador nacional que se llevará a cabo el próximo jueves 5 de diciembre.

El excandidato presidencial citó a los medios de comunicación este martes al mediodía en la sede nacional de Movimiento Ciudadano para exponer sus intenciones de liderar el rumbo del movimiento, tras declarar en junio que aún no había decidido su camino después de no lograr la presidencia de México.

"No lo tengo todavía definido, no lo he platicado, la verdad es que no es algo que haya platicado con las personas que en su momento debería, empezando por un lado por la familia, por el equipo, y por otro lado por quien en este momento ocupa la coordinación.

"Yo lo he dicho: Movimiento Ciudadano tiene un dirigente estatutariamente electo hasta diciembre, y hay que respetar también esos plazos, esos tiempos, hay mucho trabajo por hacer , y yo soy una gente que se forma más en la lógica de los encargos que de los cargos", dijo el 22 de junio pasado durante el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano.

YC