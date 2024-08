El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) inició un proceso administrativo contra el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, bajo el folio 073/2024-3JRA. Este proceso se activó tras la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que turnó el caso al TEJA después de una audiencia celebrada el 23 de julio.

Aunque se trata de un procedimiento administrativo y no penal, en caso de que se comprueben las acusaciones, el exgobernador podría enfrentar una inhabilitación. La denuncia fue presentada por el diputado local Omar Bazán Flores, quien acusa a Corral Jurado de enriquecimiento ilícito por no haber declarado una propiedad adquirida en Ciudad Juárez y por no justificar su origen, esto comprende durante su mandato de 2016 a 2021.

El expediente fue recibido por el TEJA a finales de julio, pero debido al periodo vacacional, el proceso se reanudó oficialmente el lunes 5 de agosto, tras el fin del perIodo de descanso del personal de guardia.

La propiedad en mención, se trata de un terreno de 15 hectáreas, valorado en cuatro millones de pesos, ubicado en el ejido Nombre de Dios. Además, tiene un adeudo fiscal de 60 mil pesos por impuesto predial.

El exgobernador de Chihuahua, actualmente senador electo por la vía plurinominal por Morena, está involucrado en un procedimiento legal basado en dos denuncias presentadas ante las autoridades de Chihuahua.

Corral es detenido en un restaurante en la Ciudad de México

Personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua detuvo al exgobernador Javier Corral en el restaurante Gin Gin, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Fuentes gubernamentales indican que, aunque el panista fue arrestado, actualmente se encuentra aún en la Ciudad de México .

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua está en proceso de coordinar con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para resolver la situación, ya que se está evaluando si el operativo debió haberse llevado a cabo como una colaboración entre ambas autoridades capitalinas.

